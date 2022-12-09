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ISW: Казни в Иране могут придать новый импульс продолжающимся протестам

ISW: Казни в Иране могут придать новый импульс продолжающимся протестам Казнь 23-летнего Мохсена Шекари - участника протестов, охвативших Иран после смерти Махсы Амини, может придать новый импульс продолжающимся протестам в стране.
В регионе
9 декабря 2022 г. 10:44
ISW: Казни в Иране могут придать новый импульс продолжающимся протестам

Казнь 23-летнего Мохсена Шекари - участника протестов, охвативших Иран после смерти Махсы Амини, может придать новый импульс продолжающимся протестам в стране.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, режим, вероятно, использует казнь, чтобы вселить страх в демонстрантов.

Также аналитики подчеркивают, что ни Шекари, ни его семья не были проинформированы о его предстоящей казни заранее и что режим избавился от его тела, лишив его семью возможности похоронить его.

"Режим, вероятно, стремился не дать протестующим возможности собраться перед казнью Шекари и лишить их места захоронения, вокруг которого можно было бы провести церемонии поминовения, которые, в свою очередь, могли бы перерасти в демонстрации. Однако тайное захоронение Шекари открывает протестующим возможность почтить его память в любом месте или в нескольких", - отмечается в публикации.

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