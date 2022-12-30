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ISW: Иран закупил у России истребители Су-35

ISW: Иран закупил у России истребители Су-35 Исламская Республика Иран закупил у России истребитель Су-35.
В регионе
30 декабря 2022 г. 11:31
ISW: Иран закупил у России истребители Су-35

Исламская Республика Иран закупил у России истребители Су-35.

Как передает Report, об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Как сообщает газета Times of Israel, Россия поставит Ирану до 24 боевых самолетов Су-35 в ближайшем будущем.

Представители разведки США ранее предупреждали об укреплении российско-иранских связей в военной сфере.

Российские истребители Су-35 - это самолеты четвертого поколения, не обладающие характеристиками, помогающими им скрываться от радаров, и поэтому представляющие ограниченную угрозу для Израиля, Саудовской Аравии и других региональных противников Ирана.

"Иран может использовать их для поддержки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и боевиков- прокси Ирана в Ираке и Сирии", - полагают аналитики.

В материале также утверждается, что иранцы давно стремятся приобрести российские боевые самолеты отчасти для того, чтобы уменьшить зависимость от российских ВВС в обеспечении воздушной поддержки операций Ирана и его прокси в Ираке и Сирии.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: "İran Rusiyadan "Su-35" qırıcıları alıb"

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