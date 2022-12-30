ISW: Иран закупил у России истребители Су-35

Исламская Республика Иран закупил у России истребитель Су-35.

Исламская Республика Иран закупил у России истребители Су-35.

Как передает Report, об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Как сообщает газета Times of Israel, Россия поставит Ирану до 24 боевых самолетов Су-35 в ближайшем будущем.

Представители разведки США ранее предупреждали об укреплении российско-иранских связей в военной сфере.

Российские истребители Су-35 - это самолеты четвертого поколения, не обладающие характеристиками, помогающими им скрываться от радаров, и поэтому представляющие ограниченную угрозу для Израиля, Саудовской Аравии и других региональных противников Ирана.

"Иран может использовать их для поддержки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и боевиков- прокси Ирана в Ираке и Сирии", - полагают аналитики.

В материале также утверждается, что иранцы давно стремятся приобрести российские боевые самолеты отчасти для того, чтобы уменьшить зависимость от российских ВВС в обеспечении воздушной поддержки операций Ирана и его прокси в Ираке и Сирии.