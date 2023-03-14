ISW: Иранский режим развернет свои силы во время предстоящих праздников

Иранский режим готовится развернуть свои службы безопасности для сдерживания и, вероятно, подавления запланированных демонстраций во время предстоящих иранских праздников.

Иранский режим готовится развернуть свои службы безопасности для сдерживания и, вероятно, подавления запланированных демонстраций во время предстоящего праздника в этой стране.

Как передает Report, об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Иранские власти, вероятно, опасаются, что праздничные торжества могут стать катализатором антирежимных демонстраций. Командующий правоохранительными органами провинции Тегеран Аббас Али Мохаммадиан подтвердил планы режима по обеспечению дополнительной безопасности, добавив, что силы полиции будут развернуты по всему Тегерану с 14 марта, чтобы противостоять тем, кто нарушает мир", - говорится в публикации.

Кроме того, прокурор провинции Исфахан пригрозил суровыми мерами в отношении тех, кто попытается выйти на акции протеста во время предстоящего праздника, включая тюремное заключение сроком до одного года.