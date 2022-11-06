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ISW: Иран потребует равноправных отношений от России на фоне поставок дронов

ISW: Иран потребует равноправных отношений от России на фоне поставок дронов Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.
В регионе
6 ноября 2022 г. 08:22
ISW: Иран потребует равноправных отношений от России на фоне поставок дронов

Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), РФ закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов.

Аналитики отмечают, что Иран, вероятно, уже использует зависимость России от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться к ней с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

"Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников - оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", - говорится в отчете ISW.

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Версия на азербайджанском языке İnstitut: "İran dronların tədarükü fonunda Rusiyadan bərabərhüquqlu münasibətlər tələb edəcək"

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