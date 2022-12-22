ISW: Иран может столкнуться с дефицитом газа в зимние месяцы

Иран может столкнуться с дефицитом газа в ближайшие зимние месяцы.

Иран может столкнуться с дефицитом газа в ближайшие зимние месяцы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент Ирана Эбрахим Раиси и местные чиновники подчеркнули необходимость экономии газа. Чиновники администрации уже несколько месяцев выражают беспокойство по поводу обостряющегося дефицита.

"Внутренние энергетические проблемы могут привести к обострению антирежимных настроений по мере нарастания этих проблем", - считают аналитики Института изучения войны.