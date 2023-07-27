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ISW: Иран может расширить свою военную поддержку Армении

ISW: Иран может расширить свою военную поддержку Армении Иран может расширить свою военную поддержку Армении в ответ на «халатность» России в отношении Кавказа.
В регионе
27 июля 2023 г. 12:02
ISW: Иран может расширить свою военную поддержку Армении

Иран может расширить свою военную поддержку Армении в ответ на действия России в отношении Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в отсчете Института изучения войны (ISW).

"Российское правительство, возможно, намеревалось провести трехстороннюю встречу Россия-Азербайджан-Армения, чтобы уменьшить возможные попытки Ирана вытеснить российское влияние на Армению путем предоставления Еревану беспилотников Shahed",- говорится в статье.

Приводя слова израильского агентства i24News, институт отмечает, что Армения использовала иранские беспилотники Shahed в нескольких недавних провокациях против Азербайджана.

Согласно анализу Проекта критических угроз Американского института предпринимательства (The American Enterprise Institute’s Critical Threats Project), Иран может расширить свою военную поддержку Армении в ответ на "невнимательности" России в отношении Южного Кавказа: "Трехсторонняя встреча могла быть попыткой восстановить давление России на Армению в отношении Ирана. Влияние РФ на Армению стало особенно хрупким после передислокации Россией части своих миротворческих сил из Карабаха в Украину в марте 2023 года".

Также добавляется, что предоставление Ираном беспилотников Армении будет означать, что Иран воспринимает Азербайджан, как и Турцию, в качестве "растущей угрозы".

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Версия на английском языке ISW: Iran may expand its military support to Armenia

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