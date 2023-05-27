ISW и Совбез Украины подтвердили вывод подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Часть наемников ЧВК "Вагнера" выходит из города Бахмут и на данном направлении наблюдается снижение темпов наступательных операций со стороны ВС России.

Часть наемников ЧВК "Вагнера" выходит из города Бахмут и на данном направлении наблюдается снижение темпов наступательных операций со стороны ВС России.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в интервью BBC заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

При этом он считает, что после перегруппировки боевики ЧВК продолжат воевать на других направлениях.

Данилов поддержал решение ВСУ бороться в Бахмуте в течение длительных месяцев, несмотря на то, что битва стоила жизни многим солдатам. Украинские военнослужащие продолжают контролировать небольшую часть города, однако важно помнить, что "Бахмут сыграл большую роль в этой войне".

Как сообщает УНИАН, в отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее Бахмута) и Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Аналитики ISW отмечают, что российским войскам может быть сложно заменить "Вагнер" в Бахмуте, в частности, из-за успешных ограниченных и локализованных контратак со стороны ВСУ.

Кроме того, один из российских военкоров утверждает, что контратаки украинской стороны в районе Орехово-Васильевки заставили подразделения ЧВК отступить на километр от занимаемых позиций в этом районе. Другие российские военкоры заявляют, что ВСУ захватили высотные позиции вдоль трассы Е40 (Бахмут-Славянск) вблизи Орехово-Васильевки.