Истребитель Су-30 потерпел крушение в России, экипаж погиб

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области России, экипаж погиб.

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области России, экипаж погиб.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в журналистам в Западном военном округе (ЗВО).

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30", - заявили в ЗВО.

Там уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. "Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность", - сказали в округе.