Историк: Жители Ленинграда несмотря на блокаду в 1941 году отметили юбилей Низами Гянджеви

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В представительстве Россотрудничества в Баку прошло мероприятие, посвященное 74-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает Report.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин зачитал обращение губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко к выжившим в блокаде, кто сегодня проживает за рубежом. Он высоко оценил деятельность ленинградских "блокадников", оценив их "вклад в сохранение исторической правды".

В свою очередь выжившая в блокаде гражданка Азербайджана Екатерина Садыхова рассказала о своей поездке в Санкт-Петербург по случаю освобождения города.

"Нас очень тепло встретили. Съездили на кладбище, посетили памятник. Было очень много людей из ряда городов России, а также из республик СНГ, в том числе и из Прибалтики, и даже из Израиля", - заявил Е.Садыхова.

Сотрудник Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев в своем докладе рассказал о важности сохранения памяти о блокаде Ленинграда для сегодняшнего поколения.

"В истории Второй мировой войны трудно найти такой город, который так бы ожесточенно сопротивлялся", - подчеркнул Ф.Агаев.

По его словам, современная молодежь должна понимать, почему Ленинград сопротивлялся фашистам в течение 900 дней. "У жителей города просто не было иного выбора, иначе городу грозило бы уничтожение", - добавил историк.

Он также рассказал, что 19 декабря 1941 году в ленинградском Эрмитаже отметили юбилей азербайджанского Низами Гянджеви, несмотря на блокаду города.