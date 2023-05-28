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Историческое голосование в Турции - ФОТОРЕПОРТАЖ

Историческое голосование в Турции - ФОТОРЕПОРТАЖ Сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.
В регионе
28 мая 2023 г. 14:58
Историческое голосование в Турции - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.

Как передает командированный в братскую страну корреспондент Report, на избирательных участках наблюдается высокая активность граждан.

Процесс голосования продолжается без каких-либо проблем.

Напомним, что в первом туре выборов, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре.

Представляем вниманию фоторепортаж.

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Версия на английском языке ФотоHistoric voting in Türkiye - PHOTO REPORT
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə tarixi səsvermə - FOTOREPORTAJ

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