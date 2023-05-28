Историческое голосование в Турции - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.

Сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.

Как передает командированный в братскую страну корреспондент Report , на избирательных участках наблюдается высокая активность граждан.

Процесс голосования продолжается без каких-либо проблем.

Напомним, что в первом туре выборов, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре.

Представляем вниманию фоторепортаж.