 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Источник: в Москве задержали 20 подозреваемых в экстремизме

    Операцию проводило сразу три ведомства - ФСБ, центр Э МВД России, а силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Российские силовики провели масштабную операцию в Москве и Подмосковье; задержаны десятки людей, которых подозревают в экстремизме, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Операцию проводило сразу три ведомства - ФСБ, центр "Э" МВД России, а силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии. По предварительным данным, задержаны 20 человек", - отметил собеседник агентства.

    По его словам, речь идет об одной организованной преступной группе.

    Источник уточнил, что большинство задержанных являются выходцами из стран бывшего СССР.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi