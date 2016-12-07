Источник: в Москве задержали 20 подозреваемых в экстремизме

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Российские силовики провели масштабную операцию в Москве и Подмосковье; задержаны десятки людей, которых подозревают в экстремизме, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Операцию проводило сразу три ведомства - ФСБ, центр "Э" МВД России, а силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии. По предварительным данным, задержаны 20 человек", - отметил собеседник агентства.

По его словам, речь идет об одной организованной преступной группе.

Источник уточнил, что большинство задержанных являются выходцами из стран бывшего СССР.