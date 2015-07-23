​Источник: В ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии ликвидирована группа боевиков

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов утром в четверг в ходе проведения КТО в Нальчике ликвидировали группу из нескольких боевиков, сообщил источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе спецоперации уничтожено несколько бандитов, личности которых и их точное количество на данный момент устанавливается.

"По предварительным данным, во время боестолкновения в квартире девятиэтажного дома на проспекте Шогенцукова в Нальчике ликвидированы до пяти боевиков", - заявил источник.

Отметим, что в четверг на части территории Нальчика, ограниченной проспектом Ленина, улицами Куашева, Рыбалко, Щорса, Кабардинская и Толстого, введен режим КТО. Боевики, засевшие в одном из многоэтажных домов в районе проведения контртеррористической операции, оказали вооруженное сопротивление силовикам.