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    ​Источник: В ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии ликвидирована группа боевиков

    По предварительным данным, во время боестолкновения в квартире на проспекте Шогенцукова в Нальчике ликвидированы до пяти боевиков

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов утром в четверг в ходе проведения КТО в Нальчике ликвидировали группу из нескольких боевиков, сообщил источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе спецоперации уничтожено несколько бандитов, личности которых и их точное количество на данный момент устанавливается.

    "По предварительным данным, во время боестолкновения в квартире девятиэтажного дома на проспекте Шогенцукова в Нальчике ликвидированы до пяти боевиков", - заявил источник.

    Отметим, что в четверг на части территории Нальчика, ограниченной проспектом Ленина, улицами Куашева, Рыбалко, Щорса, Кабардинская и Толстого, введен режим КТО. Боевики, засевшие в одном из многоэтажных домов в районе проведения контртеррористической операции, оказали вооруженное сопротивление силовикам.

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