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    Третий черный ящик потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 разрушен

    Основная фаза поисковой операции на месте падения самолета завершена

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/  Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 минобороны России, разрушен. Как передает Report со ссылкой на  ТАСС, об этом  сообщили источники в силовых структурах.

    "От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

    Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. "Их расшифровка проводится в Москве", - сообщили в силовых структурах.

    Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершилась. Основные фрагменты разбившегося самолета подняты из воды на поверхность.

    Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших, 17 из которых, а также все фрагменты тел уже доставлены спецрейсом в Москву для опознания.

    Самолет министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию утром 25 декабря и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.

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