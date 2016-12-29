Третий черный ящик потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 разрушен

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 минобороны России, разрушен. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. "Их расшифровка проводится в Москве", - сообщили в силовых структурах.

Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершилась. Основные фрагменты разбившегося самолета подняты из воды на поверхность.

Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших, 17 из которых, а также все фрагменты тел уже доставлены спецрейсом в Москву для опознания.

Самолет министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию утром 25 декабря и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.