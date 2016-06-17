В результате спецоперации на юге Дагестана погибли трое бойцов ОМОНа - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В результате двух боестолкновений в Сулейман-Стальском и Дербентском районах Дагестана скончались трое бойцов ОМОНа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах республики.

По предварительным данным, в ходе перестрелки в Дербентском районе, которая произошла утром 17 июня, был убит лидер "южной" группы боевиков Гасан Абдуллаев.

***09:17

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Дербентском районе Дагестана обнаружена группа боевиков, идет спецоперация, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики натолкнулись на боевиков у села Геджух Дербентского района. Идет перестрелка", - заявил источник в силовых структурах.

Данных о количестве боевиков пока нет.

Накануне режим КТО вводился в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Сотрудники федеральных сил уничтожили, по предварительным данным, четырех боевиков в ходе спецоперации.