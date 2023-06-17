Истинное намерение провокаций Армении против Азербайджанской армии

В течение нескольких дней позиции Азербайджанской армии вдоль границы с Арменией подвергаются интенсивному обстрелу. Министерство обороны Азербайджана за сегодня трижды распространяло официальную информацию о том, что армянские вооруженные силы подвергли

Последние несколько дней позиции азербайджанской армии вдоль условной границы с Арменией подвергаются интенсивному обстрелу. В течение дня Министерство обороны Азербайджана три раза распространяло официальную информацию о том, что армянские вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачынском и Гедабейском направлениях. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым 19 мая текущего года в Москве отметил важность предотвращения эскалации и применения силы.

Однако, Армения, стремясь проявить себя невинно в политическом плане, в реальности не может отказаться от своих гнусных намерений. Потому что, помимо того, что эта страна исторически была форпостом России, теперь стала марионеткой Ирана и Франции.

Как известно, в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

А этот факт не переваривает "тройка покровителей" (Россия, Иран и Франция). Среднестатический житель Армении все это видит и понимает, поэтому национальное недовольство внутри страны достигает своего пика. Армянское население осознало это еще после поражения во Второй карабахской войне. В данном контексте, вышеупомянутая "тройка", безусловно, может направлять Армению в нужном для себя направлении.

Можно с уверенностью сказать, что попытка фальсификации реалий проникла в генетику государственной политики Армении. Надежда на то, что в какой-то момент эта тактика сработает, время от времени подталкивает армянскую сторону к более серьезным провокациям. Армения, которая сегодня отвергает мирное предложение Азербайджана, должна понимать, что ни Россию, ни Иран, ни Францию ​​не волнует ее судьба. Если бы это было не так, то в процессе азербайджано-армянской нормализации московский формат не был бы нарушен Парижем, брюссельский формат - Москвой, а вашингтонский формат - самим Ереваном при подстрекательстве все той же Москвы, а также Тегерана. Поэтому фактор продолжающегося обстрела позиций азербайджанской армии на условной госгранице является попыткой сорвать мирные переговоры, намеченные на 26-27 июня в Вашингтоне.