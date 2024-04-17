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Исследование: Ущерб на случай землетрясений в Армении может достичь $2,4 млрд

Исследование: Ущерб на случай землетрясений в Армении может достичь $2,4 млрд Ущерб в случае землетрясения в Армении, находящейся в активной сейсмозоне, может достигать 2,4 млрд долларов.
В регионе
17 апреля 2024 г. 11:31
Исследование: Ущерб на случай землетрясений в Армении может достичь $2,4 млрд

Ущерб в случае землетрясения в Армении, находящейся в активной сейсмозоне, может достигать 2,4 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, такой расчет представлен в исследовании "Оценка потенциального влияния стихийных бедствий на долговую устойчивость Армении, Кыргызстана и Таджикистана", подготовленном аналитиками Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

В рамках исследования составлены страновые профили, включающие систематизированную информацию по географии, климату, демографии и экономике, а также свод и анализ данных по прошедшим стихийным бедствиям.

Отмечается, что за период с 1992 по 2023 год наиболее распространенными стихийными бедствиями в Армении были бури (38%) и наводнения (23%). Однако максимальный ущерб был вызван засухой 2000 года (170 млн долларов в ценах 2022 года) и Спитакским землетрясением 1988 года (34,6 млрд долларов в ценах 2022 года).

Прямые потери от землетрясений в стране могут достигать 2,4 млрд долларов (12,3% от уровня ВВП 2022 года). Наиболее уязвим регион, расположенный в южной части Лори, говорится в сообщении.

Что касается возможной экстремальной засухи, то экономические потери Арменит могут составить 4–5% ВВП. Такая оценка предполагает полную гибель посевов в наиболее уязвимых регионах (Арарате, Армавире и Арагацотне), а также снижение объемов продукции животноводства.

Эксперты ЕФСР разработали алгоритм действий, который может быть использован для оценки влияния стихийных бедствий на макроэкономические параметры и долговую устойчивость государства.

"Представленный подход и оценки могут быть использованы для разработки фискальных стратегий, а также стратегий противодействия стихийным бедствиям и адаптации к их последствиям", - отмечает заместитель исполнительного директора, главный экономист ЕФСР Сергей Улатов.

Это, по его словам, будет способствовать более эффективному управлению финансовыми рисками и обеспечению стабильности экономического развития.

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Версия на английском языке Study: Damage from possible earthquakes in Armenia may reach $2.4B

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