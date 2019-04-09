Исследование: Азербайджанцы продолжают стабильно ехать в Россию

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Миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался наименьшим с 2005 года, незначительно увеличился миграционный прирост в обмене с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом говорится в новом выпуске мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения России Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Согласно исследованию, миграционный прирост населения России по итогам года составил 124,9 тысяч человек. Указывается, что долговременная миграция не смогла компенсировать естественную убыль россиян - последняя была компенсирована лишь на 57,2%.

Снижение миграционного прироста произошло в результате опережающего увеличения отбытий из России в 2018 году — их число увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 16,9%. Число прибывших, напротив, снизилось на 4%. Сокращение миграционного прироста произошло в обмене почти со всеми странами, кроме Азербайджана (8,7 тысяч), Армении (14,4 тысяч) и Туркменистана (3 тысяч), но и с ними показатель увеличился незначительно. Наиболее сильно уменьшился прирост с Украиной (14,8 тысяч) и Узбекистаном (6,8 тысяч) — крупнейшими странами — миграционными донорами России.

Основными центрами притяжения мигрантов остаются Москва и Московская область — население этого региона ежегодно увеличивается за счет миграции примерно на 200 тысяч человек.

Число временных мигрантов в России на конец года составило 9,7 млн человек, что аналогично показателям 2017 года. Большинство среди прибывающих иностранцев неизменно составляют граждане стран СНГ (от 84% до 86%).