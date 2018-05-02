Исполняющий обязанности министра культуры Армении подал в отставку

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра культуры Армении Армен Амирян заявил о своем уходе с занимаемой должности, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

"Несколько минут назад он вышел к демонстрантам, стоящим у министерства, и заявил об уходе с поста министра", - сообщила пресс-секретарь А.Амиряна - Рузан Хачатрян.

Отметим, что сегодня в Армении прошли массовые акции протеста с забастовками. По призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна, участники акций блокировали центральные улицы Еревана, автомагистрали до границы с Ираном и Арменией, затруднили работу железных дорог и столичного метрополитена.