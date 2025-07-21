Исполняющий обязанности главы "Элсетей Армении" освобожден от должности

Директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян освобожден от занимаемой должности.

Директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян освобожден от занимаемой должности.

Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщает со ссылкой на пресс-секретаря компании Наталью Сарджанян.

Отметим, что сегодня временный управляющий ЭСА Романос Петросян заявил о намерении сократить топ-менеджмент компании и предложил Казиняну написать заявление об уходе. Сам Казинян, в свою очередь, сообщил, что не собирается подавать в отставку и охарактеризовал возможное увольнение как "беспредел".

Напомним, что 18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг назначила Романоса Петросяна временным управляющим ЭСА. Его вознаграждение будет соответствовать окладу действующего главы компании.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможной национализации "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний "Ташир" на фоне ареста ее главы Самвела Карапетяна.