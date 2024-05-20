Исполнять обязанности президента Ирана до выборов будет первый-вице президент

Исполнять обязанности президента Ирана Ибрахима Раиси до выборов будет первый-вице президент Мухаммед Мохбер.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал IRIB.
По данным иранских СМИ, Мохбер будет исполнять обязанности Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, их организует специальный совет.
Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.
Напомним, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.