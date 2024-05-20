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Исполнять обязанности президента Ирана до выборов будет первый-вице президент

Исполнять обязанности президента Ирана до выборов будет первый-вице президент Исполнять обязанности президента Ирана Ибрахима Раиси до выборов будет первый-вице президент Мухаммед Мохбер.
В регионе
20 мая 2024 г. 09:30
Исполнять обязанности президента Ирана до выборов будет первый-вице президент

Исполнять обязанности президента Ирана Ибрахима Раиси до выборов будет первый-вице президент Мухаммед Мохбер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал IRIB.

По данным иранских СМИ, Мохбер будет исполнять обязанности Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, их организует специальный совет.

Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.

Напомним, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

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Версия на азербайджанском языке Birinci vitse-prezident seçkilərə qədər İran Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edəcək
Версия на английском языке First vice president to serve as acting president of Iran until elections

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