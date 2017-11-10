Исполняется 79 лет со дня смерти Ататюрка

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 79 лет со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как сообщает Report, он скончался 10 ноября 1938 года в Стамбуле.

Военный и политический лидер Турецкой освободительной борьбы, основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк родился в 1881 в Салониках.

С 1923 до 1938 гг. он возглавлял страну и стал первым президентом Турецкой Республики.

Ататюрк во время Первой мировой войны служил в армии Османской империи. За отличие в сражениях при Чанаккале был удостоен звания полковника, за отличие на синайско-палестинском фронте удостоился звания генерала армий "Йылдырым".

Ататюрк для превращения Турецкой Республики, построенной на месте Османской империи, в современное и секулярное национальное государство провел политические, экономические, общественные и культурные реформы. Под его руководством были построены тысячи новых школ. Начальное образование стало бесплатным и обязательным.

Было устранено неравноправие против женщин. Уменьшены тяжелые налоги для крестьян.

До смерти в 1938 году Ататюрк четырежды был избран президентом Турции, он являлся политическим лидером, дольше всех находившимся в этой должности.

Деятельность Ататюрка сыграла в истории важную роль и поэтому была исследована многими писателями и историками, о нем написано 379 произведений.

Ежегодно в Турции и за ее пределами последователи Ататюрка вспоминают его с уважением и почтением. Для того, чтобы почтить память Ататюрка представители государства, правительства, депутаты, лидеры политических партий, представители общественности посещают его мемориальную могилу - Аныткабир.