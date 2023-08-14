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Исполнителем теракта в Иране был гражданин Таджикистана

Исполнителем теракта в Иране был гражданин Таджикистана Исполнителем теракта в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, расположенном в провинции Фарс на юго-западе Ирана, является гражданин Таджикистана.
В регионе
14 августа 2023 г. 14:45
Исполнителем теракта в Иране был гражданин Таджикистана

Исполнителем теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, расположенном в провинции Фарс на юго-западе Ирана, является гражданин Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель суда региона Казем Мусави.

"На данный момент арестованы восемь человек, подозреваемых в причастности к террористическому акту в мавзолее Шах-Черах", - цитирует его иранское агентство Fars.

Каземи отметил, что все они являются иностранцами. "Главный террорист представился как Рахматулла Нурузов, он является гражданином Таджикистана", - добавил председатель суда провинции Фарс. По его словам, силы безопасности Ирана обнаружили конспиративную квартиру террористов.

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Версия на английском языке Citizen of Tajikistan among suspects in case of Iran terrorist attack

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