Исполнительный секретарь СНГ: Украина не платит членские взносы

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Официальных обращений от руководства Украины о выходе из СНГ не поступало.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Де-юре Украина остается членом СНГ, каких-то официальных обращений со стороны руководства Украины не поступало ни в адрес Исполкома СНГ, ни в адрес председательствующего государства о том, что Украина намерена выйти из Содружества", - сказал Лебедев.

Он добавил, что Украина по-прежнему участвует в некоторых мероприятиях по линии СНГ, однако де-факто это пассивное участие. Также, по его словам, Киев не платит взносы в организацию.

"И это, конечно, тоже осложняет участие в наших органах и вызывает неположительную реакцию у остальных участников Содружества", - добавил Лебедев.