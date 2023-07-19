О нас

Испания отправила четыре танка Leopard 2 и полевой госпиталь в Украину

Испания отправила четыре танка Leopard 2 и полевой госпиталь в Украину Испания отправила морским путем в Украину последние четыре танка Leopard 2, которые прибудут в страну на следующей неделе.
В регионе
19 июля 2023 г. 12:28
Испания отправила четыре танка Leopard 2 и полевой госпиталь в Украину

Испания отправила морским путем в Украину последние четыре танка Leopard 2, которые прибудут в страну на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Помимо этого, Испания предоставит в течение лета 10 бронетранспортеров после капремонта и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и машин скорой помощи, передает Europa Press.

Роблес отметила, что Украине передан полевой госпиталь с возможностями проводить экстренные операции. В нем также есть послеоперационные помещения, аптека, лаборатория и т.д. Госпиталь транзитом через Польшу будет доставлен в Украину 23 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi