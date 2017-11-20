Исмаил Кахраман переизбран председателем турецкого парламента

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития, депутат Исмаил Кахраман переизбран председателем Великого национального собрания.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 20 ноября состоялись выборы в парламент страны.

В качестве резервного кандидата Партия справедливости и развития также выдвинула кандидатуру народного депутата от Аданы Тамера Даглы.

В первых двух турах избрать нового председателя не удалось. В первом туре И.Кахраман набрал 260, Т.Даглы 38, З.Темизель 113, Дж.Адан 40, Ю.Халачоглу 6, Селма Ырмак 39 голосов. В этом туре не удалось избрать спикера, так как ни один из кандидатов не смог набрать нужных 367 голосов.

Во втором туре И.Кахраман набрал 257, З.Темизель 122, С.Ылмак 38, Дж.Адан 40, Ю.Халачоглу 7, Т.Даглы 37 голосов. И во втором туре ни один из кандидатов не смог набрать 367 голосов. По этой причине был проведен 3-й тур.

После второго тура Т.Даглы отозвал свою кандидатуру.

Получив в третьем туре поддержку 289 депутатов, И.Кахраман был переизбран председателем Великого национального собрания.

Отметим, что он родился 7 декабря 1940 года в городе Ризе. Окончил юридический факультет Стамбульского государственного университета.

Впервые И.Кахраман был избран председателем парламента 2 ноября 2015 года, набрав 316 голосов.