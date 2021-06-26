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Исчезнувшего месяц назад армянского солдата до сих пор не нашли

Исчезнувшего месяц назад армянского солдата до сих пор не нашли Больше месяца, как военнослужащий срочной службы армянской армии Норик Мкртчян считается без вести пропавшим
В регионе
26 июня 2021 г. 06:45
Исчезнувшего месяц назад армянского солдата до сих пор не нашли

Больше месяца, как военнослужащий срочной службы армянской армии Норик Мкртчян считается без вести пропавшим.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянскую прессу.

"Соответствующие органы продолжают поиски. Нас уверяют, что на 90% он не в плену, мол Норик находится на территории Армении, но где, не знаем. Возбуждено уголовное дело, в рамках дела он объявлен в розыск. Но факт в том, что парня нет", - заявил глава села Кохб Ноемберянского района Тавушской области Арсен Агабабян.

По его словам, Норик Мкртчян не появлялся дома ни после того как покинул часть, ни после призыва вообще. Он прослужил всего 3 месяца.

Инцидент произошел 18 мая в военной части в Варденисе. Как сообщили в Минобороны Армении, Норик Мкртчян покинул военную часть и исчез.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 1 ay əvvəl itkin düşmüş hərbçi hələ də tapılmayıb

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