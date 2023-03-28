IRNA: Три человека погибли при взрыве на предприятии на севере Ирана

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на предприятии в провинции Мазандеран на севере Ирана.
Как сообщает Report со ссылкой на иранское агентство IRNA, авария произошла в восточной части города Баболь.
По предварительным данным причиной инцидента стало несоблюдение рабочими предприятия правил безопасности. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
В результате взрыва возник пожар, который уничтожил около половины площади предприятия. Возгорание было локализовано, по сообщению другие промышленные объекты не пострадали.