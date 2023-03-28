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IRNA: Три человека погибли при взрыве на предприятии на севере Ирана

IRNA: Три человека погибли при взрыве на предприятии на севере Ирана Три человека погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на предприятии в провинции Мазандеран на севере Ирана.
В регионе
28 марта 2023 г. 20:31
IRNA: Три человека погибли при взрыве на предприятии на севере Ирана

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на предприятии в провинции Мазандеран на севере Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на иранское агентство IRNA, авария произошла в восточной части города Баболь.

По предварительным данным причиной инцидента стало несоблюдение рабочими предприятия правил безопасности. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В результате взрыва возник пожар, который уничтожил около половины площади предприятия. Возгорание было локализовано, по сообщению другие промышленные объекты не пострадали.

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Версия на азербайджанском языке İranda müəssisədə baş verən partlayışda 3 nəfər ölüb
Версия на английском языке IRNA: 3 died in plant explosion in northern Iran

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