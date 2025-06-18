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IRNA: Иран установил контроль над воздушным пространством Израиля

IRNA: Иран установил контроль над воздушным пространством Израиля Воздушные силы Ирана в ходе ночной атаки на Израиль обеспечили себе контроль над израильским небом.
В регионе
18 июня 2025 г. 04:37
IRNA: Иран установил контроль над воздушным пространством Израиля

Воздушные силы Ирана в ходе ночной атаки на Израиль обеспечили себе контроль над израильским небом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Сегодня ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом Израиля, и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", - говорится в заявлении КСИР.

Там указали, что иранские ракеты преодолели несколько уровней обороны, а противоракетные системы Paykan и THAAD не смогли их перехватить.

"Иранские ракеты оснащены маневренными боеголовками и обладают сверхзвуковой скоростью, что позволяет им обходить самые современные системы противоракетной обороны", - приводит агентство заявление КСИР.

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