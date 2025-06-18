IRNA: Иран установил контроль над воздушным пространством Израиля

Воздушные силы Ирана в ходе ночной атаки на Израиль обеспечили себе контроль над израильским небом.

Воздушные силы Ирана в ходе ночной атаки на Израиль обеспечили себе контроль над израильским небом.

Как передает Report , об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Сегодня ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом Израиля, и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", - говорится в заявлении КСИР.

Там указали, что иранские ракеты преодолели несколько уровней обороны, а противоракетные системы Paykan и THAAD не смогли их перехватить.

"Иранские ракеты оснащены маневренными боеголовками и обладают сверхзвуковой скоростью, что позволяет им обходить самые современные системы противоракетной обороны", - приводит агентство заявление КСИР.