Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, совершенное 27 января, мешает обеспечению безопасности в Каспийском регионе.

Нападение 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате чего убит один сотрудник посольства и ранены два, мешает обеспечению безопасности в регионе.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh).

По его словам, то, что произошло в посольстве является большой трагедией и, очевидно, не способствует улучшению отношений между Азербайджаном и Ираном, скорее наоборот.

"Государства несут ответственность за обеспечение надлежащей безопасности дипломатических учреждений, расположенных на их территории", - сказал он.

По мнению Волша, тот факт, что нападавший смог безнаказанно атаковать посольство, должен вызывать серьезную озабоченность у иранских властей.

"Независимо от того, были ли причины частными или политически мотивированными, к сожалению, создается впечатление об отсутствии адекватных мер обеспечения безопасности и желания обеспечить защиту", - отметил эксперт.

П.Волш подчеркнул, что данное трагическое событие является "топливом" для теорий заговора в социальных сетях, и это еще больше обостряет отношения между двумя государствами.

В конечном итоге все это крайне не способствует стабильности и мирному регулированию отношений в регионе, подытожил Волш.