Иркутская область РФ подверглась атаке дронов

Первая в Сибири атака дронов произошла в Иркутской области на военную часть в поселке Средний.

Первая в Сибири атака дронов произошла в Иркутской области на военную часть в поселке Средний.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири", - написал он.

По его словам, один сброс был на старое здание в Новомальтинске, точное число БПЛА пока не известно.

"Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован", - отметил Кобзев. Позднее глава региона уточнил, что БПЛА были выпущены из фуры. По его словам, на место стянуты оперативные и силовые службы, сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии.