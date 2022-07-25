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ИРИ не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до возобновления сделки

ИРИ не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до возобновления сделки Тегеран не возобновит работу камер наблюдения на своих ядерных объектах до подписания договора, касающегося иранского атомного досье.
В регионе
25 июля 2022 г. 12:34
ИРИ не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до возобновления сделки

Тегеран не возобновит работу камер наблюдения на своих ядерных объектах до подписания договора, касающегося иранского атомного досье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Камеры наблюдения, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после 2015 года [на иранских объектах], не будут работать, пока не будет возобновлена ядерная сделка", - указал Эслами, слова которого привел телеканал Al Hadath.

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