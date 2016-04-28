 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Иранской компании выдано разрешение на строительство ЛЭП в Армению

    Разрешение дано в рамках подписанного в 2006 году меморандума между Арменией и Ираном

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Иранской компании Sunir дано официальное разрешение на строительство ЛЭП 400 кВ Иран-Армения. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства Армении. Разрешение было дано в рамках подписанного в 2006 году меморандума между Арменией и Ираном.

    Линия будет доведена из Мегри в Раздан, где в 10 км от Разданской ТЭС планируется строительство подстанции мощностью в 440/220 кВ. 

    Как планируется, оттуда, но уже по другой программе, будет построена ЛЭП в Грузию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi