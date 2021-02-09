Иранского военного обвинили в причастности к убийству физика-ядерщика

Глава министерства разведки Исламской Республики Махмуд Алави заявил, что член вооруженных сил Ирана замешан в убийстве физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена Фахризаде

Глава министерства разведки Исламской Республики Махмуд Алави заявил, что член вооруженных сил Ирана замешан в убийстве физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена Фахризаде.

Как передает Report со ссылкой на телеканал IRIB, разведка, по словам министра, знала о готовящемся покушении на физика, а также, где это произойдет. Однако же о времени известно не было, о чем министерство оповестило соответствующие органы за 5 дней до убийства.

"Тот человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, был членом вооруженных сил", - заявил Алави в эфире телеканала, отметив, что его ведомство не может вести разведдеятельность в вооруженных силах страны.

Он также подчеркнул, что в связи с этим они обращались к ВС, членом которых был сам физик, с вопросом о координации по вопросу о готовящемся покушении, однако Фахризаде был убит раньше, чем это произошло.

Физик-ядерщик погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана в ноябре прошлого года. Фахризаде получил серьезное ранение и умер в больнице. Убитый ученый руководил организацией исследований и инноваций при минобороны Ирана, также он занимал должность замглавы военного ведомства.

По сведениям агентства Fars, Фахризаде застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, которое управлялось дистанционно. Кроме ученого и его телохранителей на месте покушения больше никого не было.