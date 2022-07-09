О нас

Иранского режиссера Расулофа арестовали после высказываний против полицейского насилия

Иранского режиссера Расулофа арестовали после высказываний против полицейского насилия Обладатель главного приза "Особый взгляд" на 70-м Каннском международном кинофестивале, режиссер Мохаммад Расулоф и его коллега Мустафа Аль-Ахмад были арестованы в Иране за размещение в соцсетях заявлений о жестокости полиции.
В регионе
9 июля 2022 г. 21:53
Иранского режиссера Расулофа арестовали после высказываний против полицейского насилия

Обладатель главного приза "Особый взгляд" на 70-м Каннском международном кинофестивале, режиссер Мохаммад Расулоф и его коллега Мустафа Аль-Ахмад были арестованы в Иране за размещение в соцсетях заявлений о жестокости полиции.

Как передает Report, об этом сообщает The Variety.

"Мохаммада Расулофа арестовали под предлогом годичного тюремного заключения, вынесенного за фильм "Неподкупный". Ему также предъявили обвинение за то, что он опубликовал ставшее вирусным заявление под названием #lay_down_your_weapon (сложи оружие)", - сказал представитель режиссера.

Он отметил, что Расулофа держат в одиночной камере. Его также допрашивают в Эвинской тюрьме в Тегеране, в которой обычно содержатся политические заключенные Ирана.

По данным информационного агентства Ирана IRNA, режиссеры задержаны за призывы к иранской полиции сложить оружие после майских протестов в городе Абадан, в результате которых погиб 41 человек.

Расулоф и Аль-Ахмад также опубликовали петицию против полицейского насилия, которую подписали 70 других представителей иранского киносообщества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranda polis zorakılığına etiraz edən məşhur rejissorlar həbs edilib

Самое читаемое

В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi