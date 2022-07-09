Иранского режиссера Расулофа арестовали после высказываний против полицейского насилия

Обладатель главного приза "Особый взгляд" на 70-м Каннском международном кинофестивале, режиссер Мохаммад Расулоф и его коллега Мустафа Аль-Ахмад были арестованы в Иране за размещение в соцсетях заявлений о жестокости полиции.

Обладатель главного приза "Особый взгляд" на 70-м Каннском международном кинофестивале, режиссер Мохаммад Расулоф и его коллега Мустафа Аль-Ахмад были арестованы в Иране за размещение в соцсетях заявлений о жестокости полиции.

Как передает Report, об этом сообщает The Variety.

"Мохаммада Расулофа арестовали под предлогом годичного тюремного заключения, вынесенного за фильм "Неподкупный". Ему также предъявили обвинение за то, что он опубликовал ставшее вирусным заявление под названием #lay_down_your_weapon (сложи оружие)", - сказал представитель режиссера.

Он отметил, что Расулофа держат в одиночной камере. Его также допрашивают в Эвинской тюрьме в Тегеране, в которой обычно содержатся политические заключенные Ирана.

По данным информационного агентства Ирана IRNA, режиссеры задержаны за призывы к иранской полиции сложить оружие после майских протестов в городе Абадан, в результате которых погиб 41 человек.

Расулоф и Аль-Ахмад также опубликовали петицию против полицейского насилия, которую подписали 70 других представителей иранского киносообщества.