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    Иранское судно застряло во льдах в Волго-каспийском судоходном канале

    К судну направляются ледоколы

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Иранское судно Patris застряло во льдах в Волго-каспийском морском судоходном канале. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в ГУ МЧС по Астраханской области.

    "Иранское судно Patris застряло во льдах еще 15 декабря, к нам информация поступила сегодня. Оно следовало с грузом из Астрахани в порт Энзели (Иран)», — заявили  в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

    К судну направляются ледоколы. Экипаж судна, состоящий из 11 человек, обеспечен провизией и топливом.

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