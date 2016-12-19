Иранское судно застряло во льдах в Волго-каспийском судоходном канале

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Иранское судно Patris застряло во льдах в Волго-каспийском морском судоходном канале. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в ГУ МЧС по Астраханской области.

"Иранское судно Patris застряло во льдах еще 15 декабря, к нам информация поступила сегодня. Оно следовало с грузом из Астрахани в порт Энзели (Иран)», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

К судну направляются ледоколы. Экипаж судна, состоящий из 11 человек, обеспечен провизией и топливом.