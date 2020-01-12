Иранское ополчение у британского посольства в Тегеране требует закрытия дипмиссии

Иранское народное ополчение "Басидж" проводит массовую демонстрацию у посольства Великобритании в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

По имеющейся информации, участники акции требуют немедленного закрытия британского дипломатического представительства в столице Ирана. Собравшиеся у посольства члены "Басидж" выкрикивают лозунги, требуя прекратить вмешательство Великобритании во внутренние дела исламской республики.

Народное ополчение "Басидж" является полувоенной организацией добровольцев, члены которой осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм. Их численность - около 10 млн человек. "Басидж" входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).