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    Иранское космическое агентство пригласило NASA к сотрудничеству

    Тегеран заинтересован в сотрудничестве с США в космической сфере

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Тегеран заинтересован в сотрудничестве с США в космической сфере. Как сообщает Report, об этом заявил глава космического агентства Ирана Мохсен Бахрами.

    Бахрами отметил, что Иран – не единственный, кто к этому стремится. "Разумеется, и мы в этом заинтересованы. На орбите нет ни государств, ни рас", - заявил он. При этом он ответил, что для начала сотрудничество требуется согласие первых лиц.

    "Наша космическая программа носит мирный характер и нам есть что предложить международному сообществу", - сказал он, добавив, что Иран ведет переговоры с космическими агентствами России, Евросоюза, Японии и Китая.

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