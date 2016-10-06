Иранское космическое агентство пригласило NASA к сотрудничеству

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Тегеран заинтересован в сотрудничестве с США в космической сфере. Как сообщает Report, об этом заявил глава космического агентства Ирана Мохсен Бахрами.

Бахрами отметил, что Иран – не единственный, кто к этому стремится. "Разумеется, и мы в этом заинтересованы. На орбите нет ни государств, ни рас", - заявил он. При этом он ответил, что для начала сотрудничество требуется согласие первых лиц.

"Наша космическая программа носит мирный характер и нам есть что предложить международному сообществу", - сказал он, добавив, что Иран ведет переговоры с космическими агентствами России, Евросоюза, Японии и Китая.