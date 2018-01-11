Иранский военный корабль потерпел крушение в Каспийском море

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Иранский военный корабль врезался в бетонный волнорез в Каспийском море. В результате катастрофы двое членов экипажа пропали без вести. Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

Авария с 1000-метровым военным кораблем "Дамаванд" произошла в портовом городе Бандар-Анзали в тот момент, когда море особенно сильно разволновалось, и волны доходили до 4 метров в высоту. В результате инцидента в воде оказались 6 членов экипажа, четверых удалось оперативно вытащить из воды.

При этом никаких официальных заявлений о количестве погибших или пострадавших в результате аварии не поступало.