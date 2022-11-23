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Иранский военачальник пригрозил протестующим

Иранский военачальник пригрозил протестующим Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет решительно бороться с теми, кто устраивал беспорядки, высказывал угрозы, наносил ущерб общественной и частной собственности, совершал преступления в ходе бушующих в стране протестов.
В регионе
23 ноября 2022 г. 10:35
Иранский военачальник пригрозил протестующим

Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет решительно бороться с теми, кто устраивал беспорядки, высказывал угрозы, наносил ущерб общественной и частной собственности, совершал преступления в ходе бушующих в стране протестов.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Fars заявил заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави.

"Мы выполняем свои обязанности не так, как надеется на то враг. Наша задача – выполнять приказы нашего командования", - сказал Фадави.

Уличные протесты в Иране не стихают на протяжении двух месяцев. За это время в ряде регионов страны произошла целая серия нападений, жертвами которых стали как иранские силовики, так и мирные жители.

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Версия на английском языке Deputy commander of Iranian IRGC threatens protesters
Версия на азербайджанском языке İran qvardiyası komandanının müavini etirazçıları hədələyib

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