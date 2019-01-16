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    Иранский телеканал сообщил о задержании своей журналистки в США

    Причины ее ареста остаются неясными

    Баку. 16 ярваря. REPORT.AZ/ Журналистка иранского телеканала PressTV Марзие Хашеми задержана в Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении телеканала, размещенном в среду в Twitter.

    "Нас проинформировали, что журналистка и ведущая новостей на PressTV Марзие Хашеми арестована и помещена под стражу в Вашингтоне. Причины ее задержания остаются неясными", - указано в сообщении.

    Отмечается, что на данный момент никаких официальных обвинений журналистке не предъявлено.

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