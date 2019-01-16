Иранский телеканал сообщил о задержании своей журналистки в США

Баку. 16 ярваря. REPORT.AZ/ Журналистка иранского телеканала PressTV Марзие Хашеми задержана в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении телеканала, размещенном в среду в Twitter.

"Нас проинформировали, что журналистка и ведущая новостей на PressTV Марзие Хашеми арестована и помещена под стражу в Вашингтоне. Причины ее задержания остаются неясными", - указано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент никаких официальных обвинений журналистке не предъявлено.