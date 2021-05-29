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Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили

Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили Танкер под иранским флагом, задержанный в январе в индонезийских водах, освобожден спустя 125 дней после задержания.
В регионе
29 мая 2021 г. 13:38
Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили

Танкер под иранским флагом, задержанный в январе в индонезийских водах, освобожден спустя 125 дней после задержания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на владеющую танкером компанию.

По его данным, в компании National Iranian Tanker Company сообщили, что судно освобождено "при полной поддержке высокопоставленных чиновников и консульской помощи МИД ".

В компании добавили, что судно возобновило миссию и в дальнейшем вернется в иранские воды.

Танкер под флагом Ирана был задержан властями Индонезии 24 января по подозрению в незаконной транспортировке нефти. Наряду с ним было задержано еще одно судно, которое шло под флагом Панамы. Танкеры были замечены у берегов индонезийской провинции Западный Калимантан.

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