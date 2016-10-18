Иранский суд приговорил к 10 годам тюрьмы двух граждан США

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Иранский суд приговорил американского бизнесмена Сиамака Намази и его отца Бакера Намази, имеющих двойное - иранское и американское - гражданство, к 10 годам тюрьмы каждого за "сотрудничество с США".

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, о задержании американского предпринимателя иранского происхождения Саимака Намази в конце октября прошлого года сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Намази, возглавляющий компанию Crescent Petroleum, "был задержан и допрошен за вмешательство в дела" государственных компаний Исламской Республики.

Отец Сиамака Бакер Намази был помещен под стражу в феврале этого года. До ухода на пенсию Бакер Намази работал в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в качестве представителя организации в Сомали, Кении и Египте.

Глава пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби в марте этого года высказал обеспокоенность от имени правительства Соединенных Штатов сообщениями о задержании в Иране граждан США Саимака и Бакера Намази и призвал к их освобождению.