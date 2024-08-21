Иранский парламент одобрил всех предложенных Пезешкианом министров

Парламент Ирана сегодня на голосовании полностью утвердил представленный президентом Масудом Пезешкианом состав нового кабинета министров.

Парламент Ирана сегодня на голосовании полностью утвердил представленный президентом Масудом Пезешкианом состав нового кабинета министров.

Об этом сообщает report со ссылкой на агентство "Мехр".

"Иранский меджлис одобрил все кандидатуры в новый кабинет министров", - отмечает агентство.

В частности, Аббас Арагчи, набрав 244 голоса, стал главой МИД Ирана. Должность министра обороны занял Амир Азиз Назирзаде. МВД возглавил Эскандар Момени. Бывший руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати назначен министром экономики. Мохсен Пакнежад утвержден министром нефти. Аббас Алиабади получил должность министра энергетики Ирана.

Накануне президент Ирана выразил надежду, что парламент одобрит всех предложенных им министров.

"Я надеюсь, парламент вынесет вотум доверия всем министрам", - заявил Пезешкиан.

Ранее Пезешкиан направил в парламент список из 19 претендентов на министерские посты.