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Иранский МИД вызвал посла Канады

Иранский МИД вызвал посла Канады Посла Канады вызвали в министерство иностранных дел Ирана из-за объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
В регионе
21 июня 2024 г. 06:39
Иранский МИД вызвал посла Канады

Посла Канады вызвали в министерство иностранных дел Ирана из-за объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство IRNA.

"Незаконное действие Канады по присвоению статуса неотъемлемой части официальных вооруженных сил Ирана является злонамеренной провокацией, нарушающей принципы и нормы международного права и является просто подарком геноцидному режиму, террористам и другим врагам регионального мира и стабильности", - написал по этому поводу в соцсетях и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Послу Канады было высказано, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.

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Версия на азербайджанском языке Kanada səfiri İran XİN-ə çağırılıb

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