О нас

Иранский КСИР заявил об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном

Иранский КСИР заявил об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" на юго-востоке республики, на границе с Пакистаном
В регионе
17 января 2024 г. 16:24
Иранский КСИР заявил об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" на юго-востоке республики, на границе с Пакистаном.

Как передает Report, об этом сообщило иранское госагентство Tasnim.

"Иранские пограничные силы провели операцию против вооруженной ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" в районе города Раск. Один из террористов был убит, а остальные члены ячейки скрылись. В результате преследования они были обнаружены и окружены силами КСИР и Пограничной службы армии Ирана и подверглись полному уничтожению", - говорится в сообщении.

В ходе операции у указанной группы было обнаружено несколько единиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудование для изготовления бомб.

Сегодня стало известно, что Пакистан отзывает своего посла после вчерашнего ракетного удара КСИР по штабам "Джейш аль-Адль".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iran's IRGC destroys terrorist cell on border with Pakistan

Экслюзивные новости

Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi