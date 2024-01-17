Иранский КСИР заявил об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" на юго-востоке республики, на границе с Пакистаном

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) и пограничные службы армии республики в среду провели операцию по уничтожению ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" на юго-востоке республики, на границе с Пакистаном.

Как передает Report, об этом сообщило иранское госагентство Tasnim.

"Иранские пограничные силы провели операцию против вооруженной ячейки террористической группировки "Джейш аль-Адль" в районе города Раск. Один из террористов был убит, а остальные члены ячейки скрылись. В результате преследования они были обнаружены и окружены силами КСИР и Пограничной службы армии Ирана и подверглись полному уничтожению", - говорится в сообщении.

В ходе операции у указанной группы было обнаружено несколько единиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудование для изготовления бомб.

Сегодня стало известно, что Пакистан отзывает своего посла после вчерашнего ракетного удара КСИР по штабам "Джейш аль-Адль".