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Иранский КСИР стягивает технику и вооружения на границе с Ираком

Иранский КСИР стягивает технику и вооружения на границе с Ираком Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, в течение которого Багдад должен разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане курдские группи
В регионе
13 сентября 2023 г. 16:00
Иранский КСИР стягивает технику и вооружения на границе с Ираком

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перебрасывает технику и вооружение к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, в течение которого Багдад должен разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане курдские группировки, которые Тегеран считает террористическими.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В конце августа МИД Ирана заявил, что власти Ирака взяли на себя обязательство разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане группировки, которые Иран считает террористическими.

"После предъявления ультиматума Ирана Ираку о разоружении террористических группировок в Курдистане агентство получило видео и фотографии от граждан нашей страны, на которых видно, как сухопутные войска КСИР отправляют часть своей бронетехники на границу с Ираком", - говорится в сообщении.

На видео, прикрепленном агентством к тексту сообщения, видно, как военная техника перевозит по шоссе танки, БМП, системы залпового огня и другие виды иранской бронетехники.

В среду глава МИД Ирака прибыл в Тегеран, где в переговорах со своим иранским коллегой обсудил вопросы, связанные с разоружением курдских группировок на севере арабской республики, а также сроки выполнения этого соглашения.

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Версия на английском языке IRGC deploying equipment, weapons on border with Iraq

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