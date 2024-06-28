О нас

Избирком в третий раз продлил время голосования на выборах президента Ирана

Избирком в третий раз продлил время голосования на выборах президента Ирана Избирательный штаб Ирана снова продлил время для голосования на президентских выборах, теперь граждане могут отдать голос до 22:00 по местному времени (до 22:30 по бакинскому времени).
В регионе
28 июня 2024 г. 22:43
Избирком в третий раз продлил время голосования на выборах президента Ирана

Иранский избирком в третий раз продлил время для голосования на президентских выборах, иранцы могут отдать голос до 00:00 по местному времени (00:30 по бакинскому времени).

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал IRIB.

"Голосование на выборах президента продлено до 00:00", - заявил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами. Время для голосования продлевали два раза, сначала с 18:00 до 20:00, потом до 22:00 по местному времени. Вероятно, третье продление - последнее, затем начнется подсчет голосов.

К избирательным участкам выстроились большие очереди из желающих отдать свой голос после спада дневной жары. К примеру, на юге Ирана столбики термометров превышали 46 градусов Цельсия. В центре страны температура держалась на уровне 35 градусов Цельсия.

Внеочередные выборы президента Ирана стартовали 28 июня в 08:00 по местному времени (08:30 по бакинскому времени). Они проходят в связи с гибелью 19 мая президента страны Эбрахима Раиси. В президентской гонке участвуют четыре политика: консерваторы Мохаммад Багер Галибаф, Саид Джалили, Мостафа Пурмохаммади и реформист Масуд Пезешкиян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranda prezident seçkiləri səsverməsi üçüncü dəfə uzadılıb

Другие новости из категории

Мария Захарова: Французская колониальная политика основывалась на идеях расового и культурного превосходства
Мария Захарова: Французская колониальная политика основывалась на идеях расового и культурного превосходства
28 июня 2024 г. 23:28
Иран установил новые центрифуги для обогащения урана
Иран установил новые центрифуги для обогащения урана
28 июня 2024 г. 22:39
ФСБ РФ получила доступ к личным делам призывников
ФСБ РФ получила доступ к личным делам призывников
28 июня 2024 г. 22:15
Главы МИД РФ и Ирана высказали обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ и Ирана высказали обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке
28 июня 2024 г. 22:00
Генсек ООН посетит страны Центральной Азии
Генсек ООН посетит страны Центральной Азии
28 июня 2024 г. 21:06
Россия выразила протест Японии в связи с предстоящими совместными учениями с ФРГ и Испанией
Россия выразила протест Японии в связи с предстоящими совместными учениями с ФРГ и Испанией
28 июня 2024 г. 20:44
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ  
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ  
28 июня 2024 г. 19:13
В Иране голосование на выборах президента продлили на два часа
В Иране голосование на выборах президента продлили на два часа
28 июня 2024 г. 18:45
Глава СК России предложил рассмотреть возвращение смертной казни
Глава СК России предложил рассмотреть возвращение смертной казни
28 июня 2024 г. 18:32
США позитивно оценивают договоренности о делимитации между Азербайджаном и Арменией
США позитивно оценивают договоренности о делимитации между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi