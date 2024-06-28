Избирком в третий раз продлил время голосования на выборах президента Ирана

Избирательный штаб Ирана снова продлил время для голосования на президентских выборах, теперь граждане могут отдать голос до 22:00 по местному времени (до 22:30 по бакинскому времени).

Иранский избирком в третий раз продлил время для голосования на президентских выборах, иранцы могут отдать голос до 00:00 по местному времени (00:30 по бакинскому времени).

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал IRIB.

"Голосование на выборах президента продлено до 00:00", - заявил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами. Время для голосования продлевали два раза, сначала с 18:00 до 20:00, потом до 22:00 по местному времени. Вероятно, третье продление - последнее, затем начнется подсчет голосов.

К избирательным участкам выстроились большие очереди из желающих отдать свой голос после спада дневной жары. К примеру, на юге Ирана столбики термометров превышали 46 градусов Цельсия. В центре страны температура держалась на уровне 35 градусов Цельсия.

Внеочередные выборы президента Ирана стартовали 28 июня в 08:00 по местному времени (08:30 по бакинскому времени). Они проходят в связи с гибелью 19 мая президента страны Эбрахима Раиси. В президентской гонке участвуют четыре политика: консерваторы Мохаммад Багер Галибаф, Саид Джалили, Мостафа Пурмохаммади и реформист Масуд Пезешкиян.