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Иранский генерал: За подготовкой террористов стоит разведка США

Иранский генерал: За подготовкой террористов стоит разведка США Разведка США готовит боевиков, которые совершают теракты на юго-востоке Ирана.
В регионе
17 ноября 2024 г. 06:09
Иранский генерал: За подготовкой террористов стоит разведка США

Разведка США готовит боевиков, которые совершают теракты на юго-востоке Ирана.

Как передает Report, об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Шамхани.

"Террористические группировки на юго-востоке Ирана проводят теракты, используя американское оружие. Они признались, что их готовила американская разведка", - приводит слова генерала пресс-служба КСИР.

Он отметил, что наложенные Вашингтоном ограничения вредили Тегерану на протяжении 25 лет, в связи с чем США должны выплатить Ирану $1 трлн компенсации.

На юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан действует террористическая группировка "Джейш аз-Зольм". Ее полевые лагеря расположены вдоль границы с Афганистаном и Пакистаном. Боевики устраивают теракты против военнослужащих и мирных жителей. 26 октября в результате такого нападения погибли 10 иранских полицейских.

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Версия на азербайджанском языке İranlı general: ABŞ kəşfiyyatı terrorçulara təlim keçir

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