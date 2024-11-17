Иранский генерал: За подготовкой террористов стоит разведка США

Разведка США готовит боевиков, которые совершают теракты на юго-востоке Ирана.

Разведка США готовит боевиков, которые совершают теракты на юго-востоке Ирана.

Как передает Report , об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Шамхани.

"Террористические группировки на юго-востоке Ирана проводят теракты, используя американское оружие. Они признались, что их готовила американская разведка", - приводит слова генерала пресс-служба КСИР.

Он отметил, что наложенные Вашингтоном ограничения вредили Тегерану на протяжении 25 лет, в связи с чем США должны выплатить Ирану $1 трлн компенсации.

На юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан действует террористическая группировка "Джейш аз-Зольм". Ее полевые лагеря расположены вдоль границы с Афганистаном и Пакистаном. Боевики устраивают теракты против военнослужащих и мирных жителей. 26 октября в результате такого нападения погибли 10 иранских полицейских.