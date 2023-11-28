О нас

Иранский дипломат: Мы поддерживаем мирное решение проблем Южного Кавказа

Иранский дипломат: Мы поддерживаем мирное решение проблем Южного Кавказа Иран по-прежнему настаивает на мирном, дипломатическом решении проблем Южного Кавказа и прилагает активные усилия в этом направлении.
В регионе
28 ноября 2023 г. 12:51
Иранский дипломат: Мы поддерживаем мирное решение проблем Южного Кавказа

Иран по-прежнему настаивает на мирном, дипломатическом решении проблем Южного Кавказа и прилагает активные усилия в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал советник культурного центра посольства Ирана в Армении Мохаммад Асади Мохавед, выступая в Ереване на научной конференции, посвященной региональной безопасности.

"Политика Ирана всегда была нацелена на мир и добрососедство в регионе. Эта политика всегда была важным фактором прогресса и развития в регионе. Иран всегда настаивал на дипломатических решениях региональных проблем. Это лучшее средство стабильности и экономического развития", - отметил Мохавед.

Он назвал Южный Кавказ чувствительным и уязвимым регионом, требующим консолидированного подхода всех стран региона и усилия по предотвращению новых очагов напряженности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi