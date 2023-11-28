Иранский дипломат: Мы поддерживаем мирное решение проблем Южного Кавказа

Иран по-прежнему настаивает на мирном, дипломатическом решении проблем Южного Кавказа и прилагает активные усилия в этом направлении.

Иран по-прежнему настаивает на мирном, дипломатическом решении проблем Южного Кавказа и прилагает активные усилия в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал советник культурного центра посольства Ирана в Армении Мохаммад Асади Мохавед, выступая в Ереване на научной конференции, посвященной региональной безопасности.

"Политика Ирана всегда была нацелена на мир и добрососедство в регионе. Эта политика всегда была важным фактором прогресса и развития в регионе. Иран всегда настаивал на дипломатических решениях региональных проблем. Это лучшее средство стабильности и экономического развития", - отметил Мохавед.

Он назвал Южный Кавказ чувствительным и уязвимым регионом, требующим консолидированного подхода всех стран региона и усилия по предотвращению новых очагов напряженности.