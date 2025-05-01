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Иранский депутат: Товарооборот между Азербайджаном и ИРИ достигнет $5 млрд в ближайшей перспективе

Иранский депутат: Товарооборот между Азербайджаном и ИРИ достигнет $5 млрд в ближайшей перспективе Иран и Азербайджан увеличат годовой торговый оборот до $1 млрд до конца года и $5 млрд в ближайшей перспективе.
В регионе
1 мая 2025 г. 12:12
Иранский депутат: Товарооборот между Азербайджаном и ИРИ достигнет $5 млрд в ближайшей перспективе

Иран и Азербайджан увеличат годовой торговый оборот до $1 млрд до конца года и $5 млрд в ближайшей перспективе.

Как сообщает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил депутат парламента Ирана, глава межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Садиф Бадри.

По его словам, договоренность об этом была достигнута в ходе недавнего визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

Депутат назвал визит Пезешкиана в Азербайджанскую Республику успешным и результативным. "Целью этого визита было развитие экономических и торговых отношений. Были подписаны несколько важных соглашений, принято решение о расширении взаимных инвестиций", - Бадри.

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Версия на английском языке Iranian MP: Iran-Azerbaijan trade to reach $5 billion in near future
Версия на азербайджанском языке İranlı deputat: Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi beş milyard dollara çatdırılacaq

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