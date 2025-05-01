Иранский депутат: Товарооборот между Азербайджаном и ИРИ достигнет $5 млрд в ближайшей перспективе

Иран и Азербайджан увеличат годовой торговый оборот до $1 млрд до конца года и $5 млрд в ближайшей перспективе.

Иран и Азербайджан увеличат годовой торговый оборот до $1 млрд до конца года и $5 млрд в ближайшей перспективе.

Как сообщает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил депутат парламента Ирана, глава межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Садиф Бадри.

По его словам, договоренность об этом была достигнута в ходе недавнего визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

Депутат назвал визит Пезешкиана в Азербайджанскую Республику успешным и результативным. "Целью этого визита было развитие экономических и торговых отношений. Были подписаны несколько важных соглашений, принято решение о расширении взаимных инвестиций", - Бадри.